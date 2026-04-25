番組収録中のロケバス内で20代女性に性的暴行を加えた疑いで不同意性交などの容疑で公判中の、元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）がバウムクーヘン販売を始めてから、まもなく1年となる。【もっと読む】裁判開始後もバウムクーヘン販売 斉藤慎二被告に集まり始めた冷ややかな“メンタル称賛”の声記念すべき（？）第1回が行われたのは2025年4月27日。会場に選ばれたのは群馬県高崎市のマンション1階にあるレンタルスペ