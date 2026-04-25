「好きだけじゃ、結婚できないの？」――そんな葛藤を抱えながら、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行に臨むカップルたち。4月23日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第8話では、あるカップルに衝撃の展開が訪れた。【映像】非情すぎる…“別行動”宣告の瞬間今回決断の旅に出ているのは、30歳を目前に結婚と専業主婦の生活を夢見るリノ（28）と、パートナ