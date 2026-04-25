「“AI”と“教育”を融合させ、子どもたちのワクワクを育てる環境をつくる」。そんな理念のもと様々なイベントやワークショップを企画する『株式会社EdFusion』。この代表取締役を務めるのが、今年の春に中学校を卒業したばかりの15歳社長・近藤にこるさんだ。デジタルネイティブ世代だからこその視点で従来の教育現場をとらえなおし、ときには大胆にAIのさらなる活用を目指す彼女から、その考え方や可能性を聞いた。 【画