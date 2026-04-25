◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）２６日（日本時間２７日）の敵地・ドジャース戦で先発するカブス・今永翔太投手（３２）が２４日（同２５日）、敵地・ドジャース戦前にブルペン入りして調整した。ここまで５登板で２勝１敗、防御率２・１７。中４日での登板へ向けて「中４日の時は（登板間のブルペンで）球数抑えてあまり練習で肩を消耗しないことが目的なの