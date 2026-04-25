今回は、仲良しだった夫婦が、結婚1年で離婚した理由についてのエピソードを紹介します。結婚し、幸せ絶頂だったけど…「4年付き合って結婚した私。夫のことが大好きで、夫とずっと一緒にいられると思うと幸せでした。私は結婚当初から『子どもは2人欲しいなぁ……』と夫に話していて、夫も子どもは欲しいとは言うものの、なんとなく話をぼやかされて、モヤモヤしました。その後すぐに妊娠せず、妊活を始めましたが、なかなか妊娠