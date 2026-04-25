英国の「安楽死」法案を支持して集まる人々＝3月、ロンドン（AaronChown/PA提供、AP＝共同）【ロンドン共同】英上院で24日、イングランド、ウェールズ両地方の終末期患者に「安楽死」の権利を与える法案の廃案が確実となった。昨年6月に下院で可決されたが、患者が家族らの負担を減らそうと安楽死を選ぶのではないかといった懸念が根強く、上院で1200件以上の修正案が提出され、今会期での審議が時間切れとなった。法案は、1