お笑いコンビ・丸亀じゃんごの安場泰介が24日、自身のXを更新。爛々の萌々と結婚したことを報告した。【写真】最高の人生！丸亀じゃんご・安場泰介、爛々・萌々と結婚2ショットと書面を添えて「この度、36歳角刈り、結婚しました！最高の人生です！！一層気合い入れて頑張ります！今後とも丸亀じゃんご、そして爛々を宜しくお願いいたします！」と記した。■報告全文日頃からお世話になっております皆様、応援してくださるファ