◇ナ・リーグカブス6―4ドジャース（2026年4月24日ロサンゼルス）カブスは24日（日本時間25日）、敵地ロサンゼルスでドジャースと対戦し、逆転勝利で連勝を10に伸ばした。序盤に4点を先行されながらも、終盤の粘り強い反撃でドジャースリリーフ陣を攻略。会心の勝利となった。「5番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手（31）は4打数無安打に終わり、連続試合本塁打は3で止まったが好守で勝利に貢献した。中盤までは好機を