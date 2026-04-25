最近、北朝鮮当局が鴨緑江や豆満江周辺の国境地域に住む住民に対し、身だしなみを整え、川辺での行動に細心の注意を払うよう指示を出したと伝えられている。中国側から対岸の北朝鮮住民の日常生活を撮影するケースが増えていることを受け、外部への露出を意識した統制強化とみられる。23日、デイリーNKの咸鏡北道の消息筋は、「今月中旬、会寧市や穏城郡など中国と接する国境地域で、常に服装を整え、川辺でも行動を正すようにとの