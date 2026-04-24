LIFULLは、同社が運営する「LIFULL HOME'S」において、おとり物件を検知し自動非掲載にするシステムを中古住宅の売買領域において2月から稼働させている。関係各社と協力を進めながら、2024年には「募集終了物件の自動非掲載機能」(ニュースリリース)、2025年には不動産会社向けに提供する更新サポートツール(ニュースリリース)で特許を取得するなど、賃貸領域でこの"おとり物件検知システム"を拡充してきたが、今年の2月より中古