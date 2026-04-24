このニュースの注目ポイント！特徴1：老舗キーボードメーカーのダイヤテックが閉業を発表特徴2：製品の評価は高く、Xでは惜しむ声が続々特徴3：購入した製品の保証やサポートは無効になる公算が大FILCOブランドでパソコン用キーボードを手がけてきたダイヤテック株式会社が、同社のホームページで4月22日をもって事業を終了（閉業）したことを発表した。理由は明らかにしていない。購入した製品の保証やユーザーサポートは無効にな