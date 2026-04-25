従来と異なるデザインを採用BYD傘下の高級ブランドであるデンツァ（騰勢）は、北京モーターショーにて、新型のフラッグシップモデル『Z』の量産仕様を公開した。【画像】高出力の電動スーパーカー、BYDが投入【新型デンツァZを詳しく見る】全7枚新型Zは最高出力1000psを超える4人乗り電動スーパーカーであり、0-100km/h加速タイムは2.0秒未満とされている。これはリマック・ネヴェーラと同等の速さだ。北京モーターショーで公開