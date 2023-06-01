俳優のファーストサマーウイカ（35）が24日に放送されたTBS「ハマダ歌謡祭オオカミ少年」（後7・00）に出演。前回出演した際の反響を明かした。今回は「最強カラオケSP」と題して放送され、ウイカはベテランチームの一員として参戦。「歌ってつなげ!名曲メドレー対決」のコーナーで、開始前にMCの浜田雅功から「前回、あなたどうでしたか?今回は2回目ですけど」とコメントを求められた。これに対し、ウイカは「凄い評判が