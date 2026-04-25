ホルムズ海峡封鎖の影響が航空・旅行業界にも拡大している。2026年4月24日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、WTTC（世界旅行ツーリズム協議会）の試算を紹介し、世界の旅行業界では1日あたり少なくとも960億円の損失が見込まれると報じた。中野信子氏「日系の航空会社にはチャンス？」MCの大下容子さんは「戦闘終結が見通せないなか航空業界・観光業界にも影響が出ていることをどう見ているか」と問題を