武雄アジア大学への厳しい声毎年のように下がる出生数、流出が止まらない若年人口、余裕のない自治体財政。こうした状況をよそに、今年も地方であらたな大学が産声を上げた。佐賀県武雄市に学校法人旭学園が創設した武雄アジア大学だ。県と市から約20億円の税金が投入された私立大学で、「現代韓国学部」という目新しい学部名（実際は東アジア地域共創学部として改称し開設）を掲げたことや、設立反対の署名活動が起きたことでも開