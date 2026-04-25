世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。シリアの「トレーラー炎上、道路に"炎の道"ガソリンスタンドから火災」についてです。◇シリア北東部の幹線道路。激しい火の手が上がっているのが見えます。火元はガソリンスタンドで、燃料の荷降ろし中に、火災が発生したということです。すると、火災現場から1台のトレーラーが飛び出してきました。車体の後ろから炎が噴き出し、幹線道路の方へ…燃料が漏れ出ているのでしょう