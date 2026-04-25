お笑いコンビ、サンドウィッチマンが25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。岩手県大槌町で発生中の森林火災に言及した。伊達みきおはオープニングで「今、岩手県の大槌町で山火事がすごいですよ。去年大船渡ですごい山火事でね。今度は大槌町だよ」と心配そうに語り、「風が強いっていうのと乾燥してるっていうので燃え広がるんですよね。たくさん