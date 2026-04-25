乗客106人と運転士が犠牲となったJR福知山線の脱線衝突事故から、25日で21年です。兵庫県尼崎市の事故現場から中継です。事故が起きた午前9時18分ごろ、列車は当時とは違い、ゆっくりとしたスピードで現場を通過しました。2005年4月25日、制限速度を大幅に超え、カーブを曲がり切れずに脱線した快速列車が、沿線のマンションに衝突し、乗客106人と運転士が死亡、562人が重軽傷を負いました。追悼慰霊式には、朝早くから多くの遺族