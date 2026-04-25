“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第11話「次元忍法帖」が26日に放送される。【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第11話「次元忍法帖」予告多元地球Α0073の取調室から脱走した駆無（安井謙太郎）は、怜慈（長