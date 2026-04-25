◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は空振り三振に倒れた。カウント２―２から８０・４マイル（約１２９・３キロ）のスイーパーにタイミングが合わず、バットが空を切ると、本拠地からはため息が漏れた。相手先発タイヨンとは試