サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、安全性の高い半固体電池とPD20W急速充電に対応したコンパクトモバイルバッテリー「700-BTL062BK」を発売した。■次世代の安心「半固体電池」採用従来のリチウムイオン電池の課題であった発熱や膨張リスクを抑えるため、本製品では半固体電池を採用。電解質をゲル状にすることで発火リスクを低減し、より安全な充電環境を実現している。日常的に持ち歩くモ