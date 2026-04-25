たび重なる炎上で話題となった元俳優・前山剛久（３５）がＳＮＳを再開して２４日で１週間がたった。前山は今後の俳優復帰を視野に入れているが、ＳＮＳでは一部ユーザーから凸られる憂き目に遭っていた。前山は１７日、インスタグラムを更新し「本日より、ＴｉｋＴｏｋをはじめ各ＳＮＳの投稿を再開いたします」と宣言。運用を再開したのはＴｉｋＴｏｋのほか、インスタとユーチューブだ。３つのＳＮＳで、自宅を出て田舎の山