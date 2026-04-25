アンゴラの首都ルアンダの教会に到着したローマ教皇レオ14世＝20日（AP＝共同）【ナイロビ、ローマ共同】ローマ教皇レオ14世が13日からのアフリカ4カ国歴訪を終えた。カトリック信者の増加が著しいアフリカを教皇庁（バチカン）は重視。教皇は各国で紛争や汚職といった問題の解決の必要性を訴えた。ただ、イラン情勢を巡りトランプ米大統領が異例の教皇批判を展開し、両者の対立に注目が集まる歴訪となった。教皇は23日までに