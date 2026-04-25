カブスのクレイグ・カウンセル監督（55）が24日（日本時間25日）、敵地でのドジャース戦の試合前にメディア取材に対応。改めて“大谷ルール”に言及した。米メディアによると、カウンセル監督は今月20日（同21日）、“大谷ルール”について「理解できない。特定のチームだけが恩恵を受けている。奇妙なルールだ」と発言。開幕から8月末までベンチ入り26人のうち投手の登録が13人に限られる中、二刀流登録の大谷がカウントされ