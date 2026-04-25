シャワーつきのスポーツジムに通っている人の中には、節約のためにジムでシャワーを済ませているという方もいるかもしれません。 実際、自宅でシャワーする場合と比べてどのくらいの節約効果があるのか確認してみましょう。 本記事では、シャワーを15分間浴びた場合にかかる費用を計算し、月1万円のジムでシャワーを済ませる場合にどのくらい節約できるのかをご紹介します。