占い師として一世を風靡し、2021年に死去した細木数子。4月27日には彼女の人生を描いたドラマ「地獄に堕ちるわよ」がNetflixで配信される。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は細木数子の娘・かおりを取材。視聴率女王の“裏”の顔に迫った。【映像】細木数子の700坪・20億円京都豪邸（「バーキンの山」も）1956年、19歳で水商売の世界に入った細木数子。その後、六星占術の研究を始め、占い師としての才能を開花させる