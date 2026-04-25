俳優の桜井日奈子（29）が24日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演。“岡山の奇跡”という異名のルーツを明かした。【写真】「カッコいい！セクシー」サラシ×ショーパン姿で美腹筋を披露した桜井日奈子番組冒頭、デビュー当時の写真が公開されたが、黒柳徹子が「17歳で芸能界デビュー。当時は『岡山の奇跡』と呼ばれて話題になった。これはどういうこと」と尋ねた。桜井は「これはうちの事務所が付けたわけ