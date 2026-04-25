タレントの安西ひろこ(47）が24日までに自身のインスタグラムを更新し、医師から昨年12月に発症した突発性難聴の完治は厳しいと言われたと明かした。安西は「久しぶりの耳鼻科へ行ってきました。聴力検査の結果残念ながら聴力は変わっていませんでした」と報告。さらに「先生からは『突発性難聴になってから4ヶ月が経っているので聴力は固定されていると思うので治る事は厳しいです！治療は終わりです！』耳なりは慣れるし