《今日は月曜日っ日テレ『ZIP！』の日最後のゲームコーナー先週に続き“テーブルクロス引き”でした今週も見事に成功〜お皿の数が先週から増えていて正直なところ自信はなかったのですが笑笑やってのけました随分、ZIP！のメンバーのみなさんと馴染めてきたような…♡楽しいです！引き続き見守っていただけたら嬉しいな》4月20日、自身の公式Instagramにこう綴ったのは瀬戸朝香（49）。3月30日から