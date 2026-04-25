記者会見に参加したトランプ米大統領の娘婿クシュナー氏（左）とウィットコフ和平交渉担当特使＝12日、パキスタン・イスラマバード（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米政府は24日、トランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた協議のため、ウィットコフ和平交渉担当特使と娘婿クシュナー氏を仲介国パキスタンの首都イスラマバードに派遣すると明らかにした。イランのアラグチ外相は現地時間24日、イスラマバ