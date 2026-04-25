推しのライブは日常を忘れて楽しむための特別な空間だ。しかし、そこに“子ども”という予期せぬ存在が入り込んだらどうだろうか。ガールズちゃんねるに4月22日、「ライブに子供を連れてくることについて」というトピックが立ち、議論が起きた。トピ主は子どもがいないため、ライブに子どもを連れてくる感覚が理解できないという。トピ主の好きなアーティストは、ステージから子供を見つけると指差して声をかけてくれる優しい人物