暴力から逃れるはずのシェルターでDV夫と生活、娘2人を殺害した母親の動機とは――。福岡県嘉麻市の母子生活支援施設で今年3月、4歳と3歳の姉妹が不審死する事件があり、県警は4月22日、姉の首を絞めて殺害したとして母親のパート従業員、水沼南帆子容疑者（30）を殺人容疑で逮捕した。妹についても同様に殺害したとみて県警は調べを進めている。県警は同居していた内縁の夫で姉妹の実父である清水晃輝容疑