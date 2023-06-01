法律で栽培が禁止されている植物のケシの苗が愛知県安城市の「ＪＡあいち中央」の3カ所の直売所で販売されていたとして、県が回収を呼びかけています。 対象の「ケシ」が販売されていたのは、安城市の ・ＪＡ愛知中央でんまぁと安城中部 ・ＪＡ愛知中央でんまぁと安城北部 ・ＪＡ愛知中央でんまぁと安城西部 の3店舗です。 愛知県によりますと、2025年の12月22日から2026年の3月8日にかけて「けし類」の