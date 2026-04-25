北海道・倶知安警察署は、2026年4月25日、留寿都村のバス停留所の待合室に火をつけた疑いで、中国国籍の32歳の男を逮捕しました。非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、留寿都村泉川に住む中国国籍の会社員、リ・シンキ容疑者（32）です。警察によりますと、リ容疑者は、4月23日午後11時ごろ、自宅近くの木造のバス待合室に火をつけた疑いが持たれています。この火事で待合室は全焼しました。警察によりますと、近くの防犯カ