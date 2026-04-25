とどまるところを知らない推し活ブームの勢い。池袋のアニメショップには多数の推し活グッズが並び、グッズ専門店も軒を連ねている。そんな推し活を楽しむ人たちの間で、常に議論になるのが、「グッズのランダム商法」である。ランダム商法とは、いわゆる“ガチャ”のようなもので、購入者は数種類あるグッズを自分で選ぶことができず、ランダムに購入させられるというもの。馴染みのない読者には“福袋”をイメージしてもらうと