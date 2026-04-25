新年度がスタートしてから、まもなく1カ月。元乃木坂46で女優の生駒里奈（30）、タレントの王林（28）、女優の加藤小夏（26）など多くのタレントが、事務所を移籍して4月から新たなスタートを切った。そのうちの1人が速水もこみち（41）だ。3月末、速水はデビュー以来20年以上所属した大手芸能事務所・研音を退所し、グラビアアイドルの篠崎愛（34）や、元飛び込み日本代表の馬淵優佳（31）が所属する芸能事務所に移籍した。‘02年