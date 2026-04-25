W杯決勝戦が行われる米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムに設置された看板/Bing Guan/Reuters via CNN Newsource（CNN）今年開催されるサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝戦を友人3人と生観戦したいと思っている人に朗報だ。7月19日に米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる決勝戦、ゴール裏の席が4枚、しかも全員並んで座れるチケットが売りに出されている。うますぎる話に聞こえる