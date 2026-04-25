２０２４年１１月、甲府市内の国道を歩いて渡っていた高齢女性をはねて死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた笛吹市の男性会社員（５３）の初公判が２４日、甲府地裁（田中優奈裁判官）であった。女性をはねた際は８０キロ近い速度を出していたとされるが、その理由が「トイレ」だったことが公判で明らかになった。起訴状などによると、男性会社員は２４年１１月７日午後５時半頃、甲府市