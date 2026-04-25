4月27日からNetflixで配信が始まるドラマ『地獄に堕ちるわよ』。作家・占術家である細木数子氏（享年83）の波瀾万丈な人生を、戸田恵梨香（37）主演で描く同ドラマは配信前から話題沸騰だ。作中では、タレントのレイザーラモンHG（50）が本人役で出演し、かつて細木氏に激怒されたシーンが再現されているというが、もう1人、かつて細木氏から「地獄に堕ちるわよ」と言われて話題になった芸人を忘れてはいないだろうか--。2004年7月