アメリカとイランが停戦協議を行う一方で、ホルムズ海峡の情勢は今なお不透明なままだ。世界の原油供給の大動脈とあって、長期間の封鎖により、原油由来の石油製品に影響が出始めている。【映像】プラスチック、塗料から化粧品まで「ナフサ」由来の製品日本政府は、必要な量を確保できているとした上で、流通の目詰まりが起きていると説明。しかし現場からは、悲痛な叫びが出ている。そこで『ABEMA Prime』では、現場で苦しむ