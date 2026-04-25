初対面で「なんとなく苦手だ」と感じる人がいる。その違和感は、あとになって理由がはっきりすることも少なくない。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏になぜか周囲に煙たがられている人についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「いけすかない」が第一印象不動産業界にいた頃、ある大口の仕