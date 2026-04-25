何かと批判されがちな秋篠宮家に、今度は「皇族費不足説」が浮上した。年間1億2000万円を、いったい何に使っているのだろうか。皇族費が「足りない」のはなぜか3月下旬、各女性週刊誌にこんな見出しが躍った。〈悠仁さま紀子さま「皇族費足りない！」〉（女性セブン3月23日発売号）〈紀子さま「お金が足りない」発言に宮内庁も困惑〉（週刊女性3月24日発売号）いずれの記事も、秋篠宮および紀子さまが、周囲に「皇族費が足りない」