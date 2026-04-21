女優の森七菜（24）が公開中の映画「炎上」で新境地を開拓している。【もっと読む】森七菜は移籍トラブル乗り越えNHKドラマに出演…「国宝」での圧巻演技が高評価、公取委の指針も追い風に同作で森が演じたのは、カルト信者の2世として生まれるも、両親と合わずに家を飛び出し、新宿歌舞伎町のトー横にたどり付き、ある炎上事件を起こす主人公役を演じている。「宗教2世、トー横キッズという2つの社会問題が取り上げられ、実際