女優綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。00年3月の地下鉄脱線事故で亡くなった高校生、富久信介さんに思いを寄せていたという女性から、20年後に信介さんの家族に手紙が届いたとの実話に基づく作品。公開直後からSNSには「泣けた」「涙が止まらなかった」といった声が相次ぎ、邦画実写の週末観客動員ランキングで初登場1位（4