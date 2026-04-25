19日に北京で多数のヒューマノイド型ロボットによるハーフマラソンが開催され、圧勝したロボットのタイムは、人間のトップランナーによる世界記録を遥かに上回るものであった。この大会はロボットのみが参加する専用レースで、その記録を人間の限界値と比較することで、技術の到達点を測る試みとなっている。 【写真】「鉄腕アトム」が現実に!? 災害現場へ飛行→生存者を捜索する人型ロボット 今年