お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（48）が25日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。ドラマ「警視庁・捜査一課長」シリーズで自身が演じていた役柄の設定に仰天した。ドラマ好きの塙は、オープニングで4月期のドラマについてトーク。今月スタートのテレビ朝日系「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」に、同局ドラマ「捜査一課長」で内藤剛志が演じた主人公大岩一課長が登場し