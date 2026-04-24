「フレフレ現象」が流行語になっている。これは「フレンドフレーション」のことで、フレーションとはもともと経済用語で物価変動を表す語。インフレ、デフレのフレーションである。若者たちは、今や友人関係でさえコスパで損切り、関係性によっては必要性の低い交際費は出す意味がないと考え、会わなくなるらしい。「そんなあっさりと……」と思いがちだが、50代、60代こそ、このフレフレ感覚は身につけた方がいいのかもしれない。