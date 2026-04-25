◆東京六大学野球春季リーグ第３週第１日▽慶大３―２明大（２５日・神宮）東京六大学リーグの慶大―明大戦で溝内球審がヘルメットを着用した。プロ野球では１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）では川上拓斗審判員の側頭部に、バッターのスイング時に手から離れたバットが直撃。川上審判員は側頭部を負傷して医療機関に搬送され、緊急手術を受けた。この事案を受けて東京六大学野球連盟では捕手用のヘルメットを用意。内藤雅