人気アイドルのオーディション番組で、メンバーたちがオーディション生のパフォーマンスに「話にならない」と厳しい評価を下す場面があった。【映像】「話にならない」オーディション生のパフォーマンス「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」