三菱電機は２４日、自動車機器事業について、台湾の電子機器受託製造大手・鴻海（ホンハイ）精密工業との共同運営の検討開始に合意したと発表した。自動車機器子会社・三菱電機モビリティへの５０％出資受け入れも視野に、検討を進める。両社は電動化や自動運転など、自動車機器分野で協業領域を拡大する。電力を制御するインバーターやソフトウェアに強みをもつ三菱電機は、鴻海の電気自動車（ＥＶ）の車体構造に関する知見を